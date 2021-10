Eliana aparece de cabelo curtinho no Teleton e lembra Hebe Camargo: É peruca ou cortei mesmo?

23/10/2021 | 09:10



Ela cortou as madeixas? É peruca? Eliana causou o maior alvoroço na noite da última sexta-feira, dia 22, quando abriu o Teleton 2021 com o cabelo curtinho. Isso porque, os internautas acharam a apresentadora a cara da saudosa Hebe Camargo, antiga madrinha da campanha do SBT -que arrecada fundos para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente.

- A gente brinca, a gente quer chamar a atenção. É peruca ou cortei o cabelo mesmo? Nada disso importa. Importante mesmo é a gente chamar atenção para o Teleton, estaremos aqui para ajudar. Vamos bater nossa meta, todos unidos em prol desta causa tão linda e especial. Avisem todo mundo, os amigos, a família, precisamos da sua ajuda, disparou.

Daniel, Maisa Silva, Pabllo Vittar e a influenciadora Pequena Lô também estavam com a loira no palco do programa.

- Me sinto muito honrada de estar aqui. Não sou deficiente, mas defendo todas as minorias, disse Pabllo.

E tem mais! Ivete Sangalo, que apresentou o The Masked Singer Brasil na TV Globo, deu o ar da graça e tentou dar um selinho virtualmente em Eliana - marca registrada de Hebe. O problema foi que o delay da videoconferência tornou o momento um tanto quanto difícil, rendendo boas risadas.