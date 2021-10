Internautas repercutem 'Verdades Secretas II'

21/10/2021 | 07:57



Os internautas que acompanharam à transmissão do episódio inaugural de "Verdades Secretas II" pela plataforma de streaming Globoplay nesta quarta-feira, 20, repercutiram as cenas da obra A primeira novela feita diretamente para o streaming trouxe personagens conhecidos do público e cenas consideradas picantes. Já nos trailers, um beijo grego durante uma cena de sexo entre dois personagens masculinos chamou a atenção dos espectadores.

Outras cenas apresentadas no capítulo também foram ressaltadas por diversos internautas. "Se o Rômulo Estrela me pega assim eu nem sei do q eu seria capaz", diz um dos textos publicados no Twitter por internauta sobre uma cena da trama. "Verdades Secretas II" é uma continuação da novela de mesmo nome que explora o submundo da prostituição na moda.