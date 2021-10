Maite Perroni assume namoro com produtor em meio à polêmica de traição: Respeitem nossa história

20/10/2021 | 19:10



Maite Perroni, a eterna Lupita do sucesso mexicano RBD, usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 20, para avisar que há um novo boy em sua vida! A atriz, de 38 anos de idade, assumiu o namoro com o produtor Andrés Tovar. No entanto, como nem tudo são flores, ela aproveitou para desabafar sobre as acusações feitas por uma revista mexicana de que a Maite teria trocado o ex-namorado, Koko Stambuk, por Andrés e (pasmem!) teria sido o pivô da separação do antigo casamento do produtor.

Quando a vida lhe der a oportunidade de recomeçar, não hesite em perguntar do fundo do seu coração o que sua alma deseja encontrar; isso nunca vai deixar de te surpreender. Há poucos meses uma revista publicou uma série de mentiras sobre nós, difamando-nos e caricaturando-nos. Não falamos sobre isso antes porque estávamos agindo legalmente, mas hoje, nossos advogados nos permitiram fazê-lo, começou.

Vivemos assédio, chantagem, manipulação e até mesmo nossa segurança e a de nossas famílias foram colocadas em risco. As coisas não foram como foram ditas e não queremos fazer parte deste circo mediático (Da qual parece termos de suportar aqueles que nos dedicamos no meio do espetáculo, pois a pretexto da liberdade de expressão limites são quebrados e que se violenta e destrói a vida das pessoas). Portanto, é muito importante para nós esclarecermos essa situação. Somos amigos há 20 anos e este ano descobrimos que vivíamos o mesmo processo: cada um estava de luto por ter encerrado um relacionamento amoroso. Foi por isso que, pela primeira vez desde que nos conhecemos, nos demos a oportunidade de nos conhecermos de outro lugar, de nos vermos com outros olhos e hoje somos muito felizes juntos. Pedimos que respeitem nossa história e quem quiser fazer parte dela, por amor, será sempre bem vindo, finalizou.