Câmara de Sto.André rejeita título de cidadão benemérito a Danilo Gentili

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/10/2021 | 09:30



A Câmara de Santo André rejeitou a concessão de título de cidadão benemérito para o apresentador Danilo Gentili, do programa humorístico The Noite, do SBT. A honraria foi proposta pelo vereador Márcio Colombo (PSDB), que lembrou da relação de Gentili com a cidade – nasceu em solo andreense. “Sua mãe ainda mora no Parque das Nações, sempre que pode o Danilo fala da cidade e visita o nosso município.”

Foram seis votos pela concessão do título a Gentili – Bahia Santana (PSDB), Lucas Zacarias (PTB), Márcio Colombo, Pedrinho Botaro (PSDB), Rodolfo Donetti (Cidadania) e Vavá da Churrascaria (PSD). Nove foram contrários – Bahia do Lava Rápido (PSDB), Edilson Santos (PV), Eduardo Leite (PT), Renatinho do Conselho (Avante), Ricardo Alvarez (Psol), Ricardo Zóio (DEM), Silvana Medeiros (PSD), Wagner Lima (PT) e Zezão Mendes (PDT). Ana Veterinária (DEM) se absteve e o restante não votou.

No escopo do projeto, Colombo disse que Gentili “é, como bom cidadão de Santo André, uma figura autêntica, de personalidade marcante e perseverança latente. Com a sua trajetória marcada de sucessos, tragédias, acertos, polêmicas e irreverência, leva o nome da sua cidade por onde passa. Com admiradores e críticos, Danilo Gentili não passa despercebido na vida de nenhum brasileiro e é, sem dúvidas, um dos maiores fenômenos do País”.

Colombo reclamou da decisão da Câmara. “Não esperava. É praxe da casa, de anos já. Quando a gente reprova, é desonra ao homenageado. Isso não se faz. Ainda mais no caso do Danilo Gentili, tão famoso, tão rico, apresentador do maior talk show e que sempre que pode enaltece Santo André, fala de suas origens aqui. O Danilo Gentili merece o título.”