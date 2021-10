Patrícia Poeta se emociona com homenagem de aniversário e relembra cirurgia de emergência: - Realmente é um renascimento

19/10/2021 | 15:11



Patrícia Poeta certamente está tendo um aniversário para lá de emocionante! A apresentadora, que completa 45 anos de idade nesta terça-feira, dia 19, e está substituindo Fátima Bernardes no Encontro, se emocionou ao receber uma homenagem da equipe do programa e ao relembrar a cirurgia de emergência pela qual passou recentemente.

Logo de cara, a apresentadora ganhou uma verdadeira festa surpresa pelas mãos de Tati Machado e Manoel Soares, com direito a bolo, docinhos e balões. Com isso, Patrícia já começou a se emocionar e relembrou o susto que passou no início do mês de agosto, quando teve que passar por uma cirurgia de emergência nas amígdalas após uma infecção grave:

- O pessoal perguntou quantos anos estou fazendo, estou fazendo um ano. Depois do que passei no mês passado, eu mereço fazer um ano de idade e não 45. É uma segunda chance de vida. Eu brinco e falo sério ao mesmo tempo, porque eu gosto de trazer uma certa leveza. Estou me segurando para não me emocionar. Está sendo um aniversário muito especial porque realmente é um renascimento.

Na sequência, Poeta ainda recebeu um vídeo com homenagens do filho Felipe Poeta, da irmã Paloma Poeta, e da tia Jane Pfingstag. Ao longo das mensagens em formato de vídeo, a apresentadora não conteve as lágrimas e agradeceu pelo carinho:

- Eu só tenho a dizer que sou muito sortuda pelas pessoas que tenho na vida por perto. O que a gente leva da vida são as pessoas que nos cercam, os amigos, a família. Essa pandemia mostrou mais do que nunca isso pra gente. Obrigado pelos recados, pelos depoimentos. Não vou deixar de curtir cada segundo da vida, aproveitar as pessoas que estão perto da gente. Novo ciclo.