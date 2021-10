Cauã Reymond revela susto durante surfe: - A correnteza estava levando a gente para dentro do oceano

18/10/2021 | 12:10



Cauã Reymond enfrentou uma situação perigosa! No último domingo, dia 17, o ator usou o Instagram Stories para explicar que tentou surfar em um mar com grande correnteza nas Ilhas Maldivas:

- A gente passou por uma situação muito delicada e se não fosse a Anne, nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente. A gente entrou no mar com muita correnteza, muito vento, a gente estava tentando surfar em frente a uma ilha, o grupo todo de mais ou menos oito pessoas acabou se dispersando por conta da correnteza.

Ele continua, dizendo que a guia conseguiu resolver a situação:

- Ela [Anne] entrou no mar, conseguiu juntar a maior parte do grupo e depois de uma breve conversa a gente decidiu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo, porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano. O barco que nos levou quase virou, então se não fosse a Anne, que depois de levar todo mundo pra ilha ainda voltou para o mar para salvar dois surfistas, ela teve voz de comando, foi muito corajosa. E eu agradeço de todo coração.

Depois do ocorrido, Cauã tranquilizou os seguidores nesta segunda-feira, dia 18:

- Hoje deu tudo certo, ontem foi só um susto, agora é só descansar e dar uma relaxada.

Também no Instagram Stories, a guia Anne dos Santos comentou sobre a situação:

- Nossa, foi loucura essa experiência! Que bom que todo mundo está bem. Essa história não dá para esquecer.