José Loreto posa de unhas pintadas e divide a opinião dos fãs

17/10/2021 | 09:10



José Loreto é o tipo de homem que é super antenado com a moda e em suas redes sociais no último sábado, dia 16, o ator compartilhou alguns clicks sem camisa na praia, mas o que realmente chamou a atenção foram as unhas dele.

Pois é, Loreto mostrou que agora é adepto a pintar as unhas e posou com as suas pintadas de preto. Lembrando que essa não é a primeira vez que o ator aparece com este visual.

Só que o que ele não estava esperando era que alguns seguidores colocassem as suas opiniões para fora e o criticassem por causa de uma unha pintada de preto.

Não está bom, não, disse uma seguidora.

Que forçado, comentou outra.

E claro, tiveram outros seguidores que soltaram uma chuva de elogios e criticaram a postura dos haters. Lembrando que José Loreto já apareceu publicamente comentando sobre as unhas pintadas e revelou que o motivo é por causa de sua filha de apenas três anos de idade.

Minha filhota ama princesas! Eu não pinto as unhas para entrar no mundo encantado das princesas que ela tanto admira. Eu pinto porque eu acredito que fico lindão e para mostrar para ela que os príncipes também pintam unhas, se enfeitam, usam saias, amam rosa, dançam ballet e o que quiserem. Semeando a igualdade, ela vai deixando de pensar que isso é coisa de menina e aquilo é coisa de menino. Construir desconstruindo, sempre no caminho do amor.