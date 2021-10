Quais são os tipos de camuflagem dos animais?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/10/2021 | 00:39



Diferentemente dos animais que conseguem ser vistos facilmente nos ambientes em que vivem, como a onça-pintada, o lobo do mato e até o jacaré, existem aqueles que conseguem se esconder em seu habitat natural, isso porque eles podem se disfarçar para se proteger dos predadores.



Os animais que possuem camuflagem levam vantagem sobre os demais na natureza. Eles possuem uma eficaz forma de defesa, que é ‘sumir’ do campo de visão de quem os ameaça.



Existem dois tipos de camuflagem. Uma chamada de homocromia, que é quando o animal tem a mesma cor do meio onde vive, e a chamada homotipia, quando ele tem a forma de objetos que compõem o local.



Entre esses animais que conseguem se camuflar, se destacam o camaleão, a cobra falsa coral, o lagarto papa-vento, a borboleta-coruja e filhotes de quero-quero. Além, é claro, do urso polar, que tem pelo branco e pode ser confundido com a neve (no caso, homocromia) e o bicho-pau também, que pode ser confundido facilmente com um galho de árvore (homotipia).



Vale lembrar ainda que a camuflagem pode ser vantajosa tanto para a presa, que pode se esconder dos predadores, mas também para o predador que consegue atacar a presa sem que ela o veja.



Além dessa vantagem da camuflagem, muitos animais fazem o mimetismo, que é quando eles tentam se parecer com outros bichos. Usam isso como defesa ou para caça.



Com isso, existem animais que possuem o mimetismo por questões de defesa, como a cobra falsa-coral, que tem dificuldade de usar o seu veneno por causa do tamanho de sua boca. Então, parecer uma cobra coral verdadeira é uma vantagem contra predadores.



Já por questões de ataque se destaca o bútio (águia-de-asa-redonda) que se aproxima de outros bandos de aves para que, sem ser percebida, possa conquistar o almoço ou jantar.