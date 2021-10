Filhas de Dudu Nobre e Adriana Bombom saíram da escola

16/10/2021 | 13:10



Mesmo após anos de separação, Dudu Nobre e Adriana Bombom ainda passam por uma fase conturbada. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, as duas filhas do ex-casal deixaram de frequentar a escola porque o cantor parou de pagar a mensalidade devido ao mal desempenho escolar delas. O artista nega as acusações.

- Isso não existe. Jamais deixaria de pagar estudos para as minhas filhas. A Thalita já está com 18 anos e ela chegou para mim e disse que não estava se adaptando aos estudos remotos e que iria parar para voltar no ano que vem fazendo supletivo. Ela continua fazendo os cursos de teatro e outras aulas que a ajudam na produção de conteúdo. A Olívia já terminou e está seguindo a carreira dela. Não é verdade e eu fico impressionado com a maldade das pessoas, disse em resposta.

O colégio que as meninas estudavam fica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e Bombom ressaltou para a colunista que elas precisavam voltar a estudar.

- Quem tem que saber o que é melhor para os filhos são os pais e a nossa obrigação é manter as crianças na escola. Não importa se já é maior, não importa se repetiu um ou dois anos, não importa que quer fazer supletivo. Não tem que querer e eu já perguntei quando elas vão voltar a estudar. A Olívia tem dois anos fora do colégio e Thalita desde o ano passado não frequenta o colégio e por mais que eu fale, as coisas não mudam.

Atualmente, a musa é casada com Adrien Cunha e o sambista está com Priscila Grasso, com quem tem outros filhos.