Em retomada de parceria, Melo e Dodig voltam à semifinal juntos depois de 6 anos

15/10/2021 | 08:15



A retomada da parceria entre o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig conseguiu um bom resultado logo de cara e eles estão na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A vitória nas quartas de final, na noite de quinta-feira, foi diante dos italianos Fabio Fognini e Lorenzo Sonego por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 10 a 8 no match tie-break.

Jogando juntos, Melo e Dodig igualam a melhor campanha da parceria em Indian Wells, que havia sido uma semifinal em 2015. Entretanto, o mineiro de 38 anos tem dois vice-campeonatos no torneio ao lado do polonês Lukasz Kubot, nos anos de 2017 e 2019. Além disso, também faz o seu melhor resultado em um Masters 1000 desde novembro do ano passado em Paris, na França.

Os adversários da semifinal serão o australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasek, que venceram os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A outra semifinal terá os russos Aslan Karatsev e Andrey Rublev contra o alemão Tim Puetz e o neozelandês Michael Venus.

Com intensidade, Melo e Dodig mandaram no primeiro set. Decidiram a parada em 6/3 e jogaram a pressão para o lado dos italianos, que não acusaram o golpe e reagiram na parcial seguinte. Fognini (30.º no ranking de simples) e Sonego (21.º também em simples) deram o troco e venceram por 6/4.

A decisão foi mesmo para o match tie-break. Em uma batalha cheia de emoção, o tenista brasileiro e seu parceiro croata levaram a melhor por 10 a 8, fechando o duelo em 1 hora e 35 minutos e garantindo o passaporte às semifinais do torneio na Califórnia.

"Muito feliz com a vitória hoje (quinta-feira). Jogaço de dupla, alto nível. Fiquei realmente muito contente com o nosso desempenho. Aproveitamos as chances, soubemos ficar bem tranquilos no match tie-break. Foram vários pontos muito bem jogados. Acho que cometemos pouquíssimos erros. Fabio joga muito bem, todo mundo sabe disse. E ele estava supermotivado", explicou Melo.

"A maneira que ganhamos foi muito, muito positiva. O público ficou impressionado com o nível de tênis que todos jogaram. E isso é muito gratificante para nós. Um repórter, depois da partida, falou que para ele foi o jogo que mais encantou o público e isso também foi muito gratificante. Agora é ir com tudo na semifinal amanhã (sexta-feira)", completou.

No ranking individual de duplas divulgado na última segunda-feira pela ATP, Melo está em 21.º lugar, com 4.490 pontos. Dodig aparece em 12.º, com 5.355.