Um dia após derrubar o favorito Medvedev, Dimitrov avança à semi em Indian Wells

15/10/2021 | 00:41



Um dia após derrubar o favorito Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov precisou de mais uma virada, nesta quinta-feira, para avançar à semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. O búlgaro teve de suar bastante para eliminar o polonês Hubert Hurkacz, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/2).

O adversário de Dimitrov na luta por uma vaga na final será o britânico Cameron Norrie, que passou pelo argentino Diego Schwartzman, número 15 do mundo, por 6/0 e 6/2 em apenas 1h09 de partida.

Outro que vai estar na semifinal é o alemão Alexander Zverev, que marcou fácil 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3 sobre o francês Gael Monfils. Zverev vai enfrentar o norte-americano Taylor Fritz.

FEMININO - A espanhola Paula Badosa eliminou a alemã Angelique Kerber, por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5), em apenas 1h26 de partida e vai disputar a semifinal com a tunisiana Ons Jabeur, vencedora no duelo com a estoniana Anett Kontaveit por 7/5 e 6/3.

Na outra partida que vai definir mais uma finalista o duelo terá a bielo-russa Victoria Azarenka e Jelena Ostapenko, da Letônia.