Taxas de juros têm alívio moderado após redução do ICMS e Serviços

14/10/2021 | 09:57



Os juros futuros curtos rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 14, com viés de baixa, após o volume de serviços prestados ter mostrado alta 0,5% em agosto ante julho, praticamente em linha com a mediana das estimativas do Projeções Broadcast positiva de 0,4%. Os médios e longos apresentam leve baixa, em sintonia com o dólar.

De acordo com um trader, a aprovação da redução do ICMS pela Câmara para os combustíveis ajuda a dar algum alívio na curva. Às 9h29 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 marcava 9,04%, de 9,06% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 9,97%, de 10,01%, e o para janeiro de 2027 recuava 10,37%, de 10,43% no ajuste de quarta-feira, 13.