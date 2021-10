Thayse Teixeira anuncia o nascimento de sua filha

14/10/2021 | 08:10



A exA Fazenda 11 , Thayse Teixeira anunciou o nascimento de sua filha, Maria Tereza, no dia 13 de outubro, em Fortaleza.

No Instagram, a influenciadora publicou uma foto do momento do parto e celebrou:

As dores jamais serão maiores do que a alegria de ser mãe. Nossa pequena Maria Tereza chegou !

A criança é fruto do relacionamento da Dona do Cariri com o empresário Leonardo Meireles. O casal, que se conhece desde 2018, assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro.

Nosso milagre já está entre nós. Te amamos papai, escreveu Thayse em outra publicação.

O rostinho da bebê ainda não foi revelado. Thayse já é mãe de Bernardo, de um outro relacionamento.