Mauá mostra otimismo sobre repasse ao Nardini

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021 | 00:37



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), revelou que o governo do Estado solicitou, há duas semanas, o envio de documentação sobre o custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, na Vila Bocaina, movimento que, para o petista, traz animação sobre o pedido da cidade para envio de ao menos R$ 3 milhões por mês para auxílio das despesas do complexo hospitalar. O governo estadual disse que ainda analisa o pleito da cidade.



No começo do ano, via Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a Prefeitura de Mauá solicitou o aporte, dizendo que encontrava dificuldades em pagar exclusivamente os R$ 9 milhões ao mês que o Hospital Nardini demanda. Até 2018, o governo do Estado ajudava com R$ 1 milhão ao mês, mas o dinheiro deixou de ser transferido em meio à instabilidade política da cidade – à ocasião, o então prefeito Atila Jacomussi (SD) foi preso e sua vice, Alaíde Damo (MDB), assumiu o Paço redesenhando a rota da administração mauaense.



“Tenho conversado quase que diariamente com o Marco Vinholi, que cobra o responsável, em conversa junto do Acácio (Miranda, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal). Eles pediram alguns documentos para nós, da Secretaria de Saúde. Isso, de fato, anima. Estamos no aguardo e ansiosos para receber esse recurso”, discorreu Marcelo, em referência ao secretário paulista de Desenvolvimento Regional, que faz a interlocução dos prefeitos com o governo do Estado.



Mauá luta para complementação do aporte ao Hospital Nardini por entender que o complexo hospitalar tem caráter regional, de atendimento de pacientes de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra e até Suzano. Houve, no passado, debate para estadualizar o equipamento. Pré-pandemia de Covid-19, a unidade registrava média de 850 internações por mês, além de computar 1.000 atendimentos por dia no pronto-socorro do local.



Marcelo também disse aguardar por retorno acerca do pedido de retomada do atendimento de hemodiálise. Convênio com o CTN (Centro de Tratamento em Nefrologia) se encerrou em 2013 e, desde então, parcerias esporádicas têm sido realizadas para redução da demanda. “Temos uma média de 200 pessoas que levamos a outras localidades para cumprir o tratamento. Buscamos a volta do credenciamento para a população em Mauá”, citou.



Ao Diário, a Secretaria de Saúde do Estado disse que “dialoga continuamente com gestores de todas as cidades, incluindo Mauá, e que a pasta analisa o pleito”. “(O setor) Destaca que repassou R$ 2,8 milhões à Prefeitura para o custeio de leitos de UTI no Hospital Municipal Doutor Radamés Nardini voltados ao combate da pandemia de Covid-19. Cabe acrescentar que o governo do Estado lançou o programa Mais Santas Casas, que auxiliará 333 serviços conveniados ao SUS e incluiu entre os beneficiados a Santa Casa de Mauá, que passará a receber R$ 171,8 mil por ano para apoio na assistência.”

Abaixo-assinado é entregue à secretaria

O vereador Leonardo Alves (PSDB), de Mauá, protocolou na Secretaria do Estado da Saúde, no começo do mês, o abaixo-assinado que organizou para pressionar a gestão estadual a retomar o repasse mensal para ajuda do custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini.



Segundo o tucano, 43 mil assinaturas – entre rubricas físicas e digitais – compuseram o pleito. “Não é plausível um equipamento precisar de investimento de R$ 9 milhões por mês, atender 23% de pacientes de outras cidades e só Mauá arcar com esses custos. É preciso ter ajuda”, apontou o parlamentar.



A agenda foi junto com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), e dos conselheiros de saúde José Vianna e José Monteiro. O tucano pediu que ao menos o retorno do repasse de R$ 1 milhão ao mês fosse efetivado por parte do governo estadual.



O vereador reservou para hoje à tarde, inclusive, a tribuna livre da Assembleia Legislativa para pautar o tema com os deputados estaduais. “É uma forma de mostrar aos deputados que precisamos de ajuda para convencer o Estado a resgatar essa importante parceria para o nosso município.”