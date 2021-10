Mauá resolve problema crônico de iluminação em passarela na região central

Da Redação



14/10/2021 | 05:26



A Prefeitura de Mauá garante que resolveu o problema crônico de iluminação na passarela central, que liga a Avenida João Ramalho à Avenida Rio Branco. O Diário mostrou em 11 de setembro que o local estava completamente escuro diante do furto dos cabos de energia e a situação apavorava os munícipes que precisavam utilizar a passagem.

O local estava funcionando parcialmente desde o início do mês para que a Prefeitura conseguisse efetuar o reparo. Segundo a administração municipal, foi instalado novo cabeamento, sem valor comercial para revenda – medida adotada para evitar as ações criminosas. Além disso, os eletrodutos utilizados no sistema foram reforçados.

De acordo com o Paço, nos últimos meses o local sofreu repetidas ações de vandalismo, além de furtos de toda a fiação elétrica. Somente este ano, a Prefeitura disse que já realizou duas trocas completas de todo o cabeamento elétrico, além de cinco reparos pontuais, todos causados pelas ações de vândalos e de criminosos.

A passarela central fica localizada a poucos metros do Paço Municipal e é passagem para pedestres que circulam entre a Vila Noêmia e a região central da cidade.

O problema na passarela não é novidade. O Diário já veiculou diversas reportagens sobre a falta de luz na passagem desde que ela foi inaugurada em 1996. Em 2018, por exemplo, a passarela ficou sem iluminação por mais de um mês. Mas o caminho não sofre só com a escuridão. Em outros episódios, o Diário noticiou a má conservação da passagem, que acumulava sujeira, colchões e roupas velhas.