Andreense relata falta de insulina há mais de um mês

Daniel Tossato



14/10/2021 | 05:35



Moradora da Vila Assunção, em Santo André, Caroline Rodrigues Alves, 30 anos, relata falta de insulina na farmácia de alto custo que fica no Hospital Mário Covas, gerido pelo governo do Estado de São Paulo, e que fica em Santo André. De acordo com a munícipe, a substância sumiu das prateleiras há pouco mais de um mês.

Portadora de diabete tipo 1, Caroline tenta retirar a insulina todos os dias, mas é informada que a medicação não está em estoque e que não há previsão de que chegue à farmácia. “Fui pegar a insulina no dia 11 de setembro e já me informaram que não tinha. Desde então ligo diariamente ao hospital para saber se o medicamento já chegou, mas todo dia tenho a mesma resposta: que ainda não está em estoque e que nem há previsão (de que chegue)”, declarou a administradora.

Caroline relata que o problema, ao menos no ano de 2021, é recorrente e que ao longo do ano em diversos momentos o medicamento esteve em falta. O maior medo da contadora é o de não conseguir obter as doses de insulina e acabar sofrendo algum problema de saúde mais grave.

“A insulina é um medicamento de uso contínuo. Caso eu não consiga pegar na farmácia de alto custo ou não consiga comprar, eu posso até morrer”, afirmou Caroline.

Como ela não conseguiu o medicamento na farmácia de alto custo no Hospital Mário Covas, acabou comprando as doses de insulina. Segundo a moradora, cada “caneta” com a medicação pode custar até R$ 60 e ela precisa usar pelo menos quatro por mês,

O governo do Estado alegou, por meio de nota, que o medicamento Apidra (insulina) tem aquisição e distribuição sob responsabilidade do Ministério da Saúde e que realmente foi entregue com atraso. “(O medicamento) Já está disponível para a retirada na farmácia de alto custo do Hospital Mário Covas”, alegou a pasta após o contato realizado pela equipe de reportagem.