Produção industrial do Reino Unido sobe 0,8% em agosto ante julho

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,8% em agosto na comparação com o mês de julho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O dado veio acima das estimativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam alta de 0,2%. Na comparação anual, a indústria britânica teve alta de 3,7%, em linha com o esperado pelos economistas ouvidos pelo WSJ. Apesar das altas nas duas bases de comparação, a produção industrial do Reino Unido continuava 1,3% abaixo do patamar registrado em fevereiro de 2020, o último mês antes do impacto da covid-19 sobre o setor, de acordo com o ONS.