Toquinho posta foto do neto e madrinha acusa: Não liga e nem ajuda

12/10/2021 | 10:10



Senta que lá vem fofoca! Na última segunda-feira, dia 11, Toquinho decidiu usar as redes sociais para postar um clique do filho, Pedro Pecci, com o neto, João Pedro, de quatro anos de idade. No entanto, uma polêmica surgiu em torno do nome do cantor que ele não esperava. A madrinha do garoto, Marcela Guzzo, soltou o verbo e acusou Toquinho e o filho de não serem presentes na vida do pequeno.

Meu filho, Pedro, que aniversaria hoje, carregando João Pedro, meu neto. Parabéns, Pedro, e que nossas vidas sejam iluminadas pelas luzes da paz e da harmonia. Te amo, escreveu o artista.

Poxa, Toquinho, queria muito comentar a sua foto, mas está bloqueada. O seu neto, que você e nem seu filho procuram há mais de dois anos, está lindo. Vocês iam adorar curtir cada momento, cada descoberta. Quem sabe, com esse post, você consiga acordar e curtir ele. Porque ele é um príncipe, presente de Deus nas nossas vidas, respondeu Marcela.

Eita! Na mesma hora, os fãs do cantor não gostaram nadinha da acusação e Guzzo voltou se pronunciou em sua rede social:

Nunca desejei o mal de ninguém, principalmente porque sei que quem perde são eles e o meu afilhado é um anjinho nas nossas vidas. Mas não é legal usar a imagem do neto, que ele não liga e nem ajuda. Espero, de coração, que eles mudem, porque nada melhor do que ser amado pelo pai e pelos avós. Quem sabe, com esse post, tudo isso mude para melhor?