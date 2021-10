Eurogrupo: apoio econômico continuará, mas será 'mais direcionado', diz Donohoe

12/10/2021 | 09:37



Presidente do grupo de ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Pascal Donohoe afirmou que os países da região pretendem manter o apoio econômico na retomada, mas "conforme as economias reabrem, nosso apoio será mais direcionado". Durante evento virtual do Fundo Monetário Internacional (FMI), ele defendeu a estratégia da zona do euro de adotar medidas monetárias e fiscais para enfrentar o choque da covid-19.

Donohoe avaliou que a recuperação econômica na zona do euro "ainda é incompleta" e enfatizou a importância de se avançar mais na vacinação contra o vírus. Ele também afirmou que as autoridades estão atentas ao impacto assimétrico da pandemia em diferentes países e setores. Segundo ele, com o Fundo de Recuperação a União Europeia pode evitar "os riscos de uma recuperação em várias velocidades".

O ministro da Irlanda também disse acreditar que a UE conseguirá chegar a uma estrutura fiscal capaz de garantir esse apoio, mas sem provocar descontrole no endividamento.