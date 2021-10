Igrejas da região têm programação especial para o dia da Padroeira

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 05:33



A Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas do Grande ABC, prepara extensa programação hoje para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a Padroeira do Brasil.

O bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini celebrará a missa das 10h30 no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Paulicéia, em São Bernardo. O religioso também será o responsável pela missa da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, no Jardim Irene, em Santo André.

As novenas em honra de Nossa Senhora Aparecida foram realizadas entre os dias 3 e 11 de outubro, e o tríduo (espaço de três dias sucessivos), entre os dias 9 e 11 de outubro, em várias paróquias e comunidades da Diocese de Santo André. Carreatas também estão no roteiro. Barracas com bolos, lanches, salgados, doces, sucos e refrigerantes estarão à disposição dos devotos no formato presencial e pelo drive-thru. As pastorais da comunicação nas paróquias também organizarão transmissões on-line de diversos momentos da Festa da Padroeira. Os eventos estão previstos para acontecer em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá (veja a programação na arte ao lado).

As paróquias estão seguindo todos os protocolos sanitários e, para as celebrações, todas as igrejas seguirão o último decreto diocesano, publicado em 29 de setembro, que mantém a utilização de máscaras, álcool em gel e distanciamento físico. As missas e demais práticas religiosas devem ser realizadas das 7h às 21h30. As iniciativas fazem parte de estratégia para evitar a disseminação da Covid-19.

Além disso, o documento assinado pelo bispo diocesano orienta que todas as celebrações presenciais e atividades pastorais sejam retomadas nas paróquias, comunidades, capelas, pastorais e movimentos, observando-se as normas que estabelecem a quantidade de pessoas permitidas pelos organismos sanitários nos templos, por meio dos comunicados e decretos de cada município, quanto à proporcionalidade do espaço em relação ao número de pessoas.

Na cidade de Aparecida, no Interior, a programação também será extensa. As principais celebrações serão transmitidas ao vivo pela TV e Rádio Aparecida, nas redes sociais do Santuário Nacional e no site da Basílica (www.a12.com). A primeira missa do dia será às 7h e a última às 19h. Cada celebração poderá ser acompanhada presencialmente por, no máximo, 2.500 pessoas em razão da pandemia.