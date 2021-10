Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/10/2021



São Bernardo foi a única cidade do Grande ABC a reportar morte por Covid neste domingo (10). A vítima, de acordo com a Prefeitura, era um homem de 48 anos – não há informação se ele tinha sido vacinado ou não. Com isso. a região chegou a 10.279 óbitos desde o primeiro registro, em 25 de março de 2020.

Já em relação aos casos, foram reportados pelas prefeituras mais 97 registros, sendo 72 em São Bernardo, 15 em Santo André e 10 em São Caetano. As outras quarto cidades não atualizam as informações da pandemia no fim de semana. No total, 260.141, sendo que, destes, 244.750 já estão recuperados da doença.

Ontem foram aplicadas apenas 5.854 vacinas contra a Covid, menor número desde o dia 26 de setembro, também domingo, quando foram 5.790. No total, 76,4% da população do Grande ABC iniciaram o esquema vacinal, enquanto que 57,2% estão com o esquema vacinal completo. Levando em consideração apenas habitantes acima dos 12 anos, a cobertura da primeira dose é de 96% e da segunda chega a 72,6%.

No Estado, de acordo com informações da Secretaria de Saúde, foram mais 518 casos e 28 mortes entre sábado e ontem. Com isso, desde o início da pandemia o acumulado de infectados é de 4.383.381 e o de vítimas fatais da doença chegou a 150.756. O total de recuperados é de 4.203.902.

São Paulo registrou ontem menos de 2.000 pessoas internadas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) pela Covid: são 1.991 pacientes neste tipo de leito. A última vez em que o balanço ficou abaixo desta marca ocorreu 552 dias atrás, em 6 de abril de 2020, quando havia 1.966 internados em UTIs.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. foram mais 8.639 casos e 182 mortes por Covid. Com isso, já são 21.575.820 brasileiros que tiveram contato com a doença e 601.011 vítimas fatais. O número de recuperados é de 20.678.858.

Ainda há 295.951 casos em acompanhamento em cidades de todo o Brasil. O nome é dado a casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado de coronavírus e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.