Série 'That '70s Show' terá spin-off nos anos 1990

09/10/2021 | 19:47



A famosa série de comédia "That '70s Show", que foi ao ar entre 1998 e 2006, ganhará um spin-off de 10 episódios: "That '90s Show". A continuação será produzida pela Netflix e terá parte do elenco original, de acordo com o site Variety. A história, como o título indica, será nos anos 1990 e vai mostrar a Família Forman. Leia Forman, filha de Eric e Donna, vai visitar os avós Red e Kitty nas férias de verão.

Ambientada no mesmo universo que retratou a adolescência da primeira geração do programa, Leia irá conhecer os novos jovens de Point Place, Wisconsin (EUA). Os atores Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp voltam para os papéis de Red e Kitty, pais de Eric Forman. Os dois também atuam como produtores executivos.

Os outros integrantes da série clássica ainda não foram confirmados, como Ashton Kutcher, Mila Kunis e Topher Grace.

O ator Danny Masterson, que deu vida à Steven Hyde, certamente não voltará. Ele foi acusado de estuprar três mulheres em incidentes separados em 2001 e 2003, e pode pegar de 45 anos da prisão à prisão perpétua.

Os mesmos criadores de "That '70s Show", o casal Bonnie e Terry Tunner trazem também a sua filha, Lindsey Turner, para a série "That '90s Show". A comédia terá o formato de sitcom tradicional, com filmagens na frente de uma plateia ao vivo. A Netflix ainda não divulgou a data de estreia do spin-off.