Gabriel ironiza declaração de Vampeta e brinca com Tite: 'Pior pessoa'

08/10/2021 | 07:45



Com sua comemoração típica com os braços flexionados e um grito, o centroavante Gabriel festejou o seu gol pela seleção brasileira contra a Venezuela, o segunda da vitória por 3 a 1 , na noite de quinta-feira, em Caracas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Após a partida, já na madrugada desta sexta, o atleta fez uma postagem irônica nas redes sociais.

Em uma foto celebrando o gol com Tite, na legenda do "stories" de seu Instagram, Gabriel escreveu: "Pior pessoa" e um emoji de cara pensativa. A publicação foi uma forma de resposta ao ex-volante Vampeta, hoje comentarista da rádio Jovem Pan, de São Paulo, que há alguns dias disse o treinador da seleção brasileira não gosta do jogador do Flamengo.

"O Gabigol ele só é convocado pelo Tite pela opinião pública. Pelo Tite, o Gabigol ficava bem longe. O Tite falou que ele é o pior jogador que ele já trabalhou como pessoa. O Tite falou para um cara e o cara me falou e o cara trabalha conosco aqui na Pan", disse Vampeta na ocasião.

Gabriel anotou o gol da virada e ajudou a seleção brasileira a vencer mais uma nas Eliminatórias. Em jogada de Vinicius Junior, ex-Flamengo, o atacante foi para o rebote, mas sofreu pênalti dentro da pequena área. O próprio jogador foi para a cobrança e converteu a penalidade.

O centroavante voltou a marcar pelo Brasil, após passar seis partidas em branco - quatro delas como titular. A última vez que ele havia balançado a rede foi justamente diante da Venezuela, na vitória por 3 a 0 pela Copa América deste ano.

O Brasil volta a campo neste domingo, às 18 horas (de Brasília), contra a Colômbia, em Barranquilla. O duelo é válido pela quinta rodada e deveria ter acontecido em março deste ano, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.