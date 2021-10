Câmara de Mauá reabre ao público com 50% do total em sessões

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/10/2021 | 00:56



O presidente da Câmara de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL), autorizou o retorno do público às dependências da casa, inclusive nas sessões. O fechamento foi instalado no ano passado, no início da pandemia de Covid-19. Portaria com as novas regras foi publicada nesta semana.



Sessões (ordinárias e extraordinárias) e audiências públicas poderão ser acompanhadas por 50% da capacidade de público no plenário. Já os atendimentos presenciais, à disposição das 8h às 17h, serão feitos de forma rotativa, limitados a quatro munícipes por gabinete simultaneamente.



“Esse era o momento que esperávamos desde o começo do nosso mandato. Dar voz ao povo e aumentar a participação dos munícipes nas nossas sessões e audiências públicas. As medidas de prevenção serão mantidas: o uso de máscaras continua obrigatório e haverá potes de álcool gel espalhados por toda a casa. Além disso, vamos realizar uma sanitização do plenário e da galeria para garantir a segurança de todos”, assegurou Nova Era.



Na semana passada, a gestão de Josa Queiroz (PT) na Câmara de Diadema reabriu espaço para participação popular – com limitação a 20% da capacidade das galerias. Em Santo André, a tribuna livre, instrumento de uso da população para pautar assunto relevante da cidade, foi retomada pela presidência de Pedrinho Botaro (PSDB).