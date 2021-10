Sinais a favor de Reple em São Bernardo

Raphael Rocha



05/10/2021 | 00:01



Enquanto o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) mantêm guerra fria nos bastidores sobre a sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB) na eleição de 2024, um nome vem ganhando força na administração tucana para ser o candidato governista à Prefeitura: o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. Nas recentes atividades de gestão, Morando fez questão de citar o médico, em especial seu trabalho durante a pandemia de Covid-19. E figuras próximas do prefeito apontam que Reple poderia ser o nome ideal e evitar danos na base de sustentação. Isso porque é certo que, se Morando tender seu apoio a Alex, o grupo de Marcelo se rebela. O mesmo acontece se a bênção for ao pessedista. No caso de Reple, por não ser um quadro político, esse estremecimento seria minimizado.

BASTIDORES

Outdoors

O vereador Julinho Fuzari (DEM) espalhou outdoors por São Bernardo buscando capitalizar politicamente o trabalho na CPI da OAS, da qual ele foi o relator e que mirou obras da empreiteira realizadas na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). “Vamos recuperar os R$ 100 milhões desviados pela gestão Luiz Marinho, do PT”, diz a peça publicitária do democrata, que costura candidatura a deputado no ano que vem.

Tribuna livre

O advogado Paulo Proieti (Novo), de Santo André, utilizou a tribuna livre para criticar o pacote tributário que a Câmara aprovou há duas semanas. Proieti, que é pré-candidato a deputado federal, tem sido questionador de algumas ações do poder público andreense, como a falta de escolaridade dos assessores e aumento do número de cadeiras de vereadores.

Presença

Na semana passada, durante atividade de celebração de um ano da Fábrica de Cultura de São Bernardo, com a presença do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), duas presenças chamaram a atenção: a do ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio (PSD) e a do presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB). O tucano, aliás, ficou no palco, junto às demais autoridades.

Gafes

E houve uma pequena gafe durante os discursos na solenidade. Líder do governo de Orlando Morando (PSDB) na Câmara de São Bernardo, Ivan Silva (PP) lembrou que a Fábrica de Cultura era uma virada de página diante do projeto original para o espaço, de construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador – na gestão de Luiz Marinho (PT), a obra foi alvo de investigação e denúncia do MPF (Ministério Público Federal). Ricardo Nunes elogiou o discurso “forte” de “Pedrinho Botaro”. Foi corrigido na sequência e pediu desculpas.

Cobrança – 1

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) protocolou requerimento para cobrar respostas do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, sobre o furto de cabos de energia em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá. O pleito partiu do vereador Junior Getúlio (PT), que citou que, no dia 8, as unidades do Itapark, do Feitão e do Jardim Mauá ficaram fechadas diante do crime, ainda sem solução.

Cobrança – 2

“Essa é uma situação extremamente preocupante, pois afeta a vida de muitas pessoas que dependem dessas unidades de saúde e precisa de esclarecimentos. Sei dos esforços do prefeito Marcelo Oliveira (de Mauá) reconstruir a cidade. E como segurança é uma atribuição do Estado, estamos somando forças para garantir que a população não sofra mais”, afirmou Emidio.