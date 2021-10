Adele faz campanha para lançar novo álbum intitulado '30'

04/10/2021 | 16:42



Adele tem usado muito bem as redes sociais para criar expectativa em torno de sua volta artística. Sem lançar discos desde 2015, quando colocou 25 na praça, ela agora confirma, segundo a publicação Vogue, dos Estados Unidos, que vai mesmo lançar um novo projeto. Intitulado apenas 30, seguindo a proposta de batizar os discos com os números correspondentes à sua idade, o álbum deve chegar às lojas, segundo a publicação, entre os meses de junho e setembro. É vago, mas é tudo o que faz seus fãs vibrarem.

A cantora vinha fazendo uma campanha misteriosa até aqui, para chamar a atenção dos seguidores. Desde a última sexta-feira, 1°, outdoors com o número 30 apareceram por grandes cidades do mundo. No Brasil, um dos outdoors com a marca foi colocado na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, Rio. Ela também atualizou suas redes sociais com o 30 sem fazer nenhum outro comentário.

No tempo que ficou sem álbuns novos, Adele fez turnê, ganhou um Grammy de Álbum do Ano, perdeu mais de 40 quilos e se divorciou do empresário Simon Konecki.