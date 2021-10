Obituário - 04 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/10/2021 | 09:12



SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Silva, 90. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santina Soares, 81. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João do Carmo, 83. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Carpinteiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Cordeiro Valença, 75. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Rochdale, em Osasco(São Paulo). Dia 30, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Roberto Tadeu Mori, 67. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ieda Soares, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Represa Billings III, em Santo André. Autônoma. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Givanildo de Oliveira, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Paulo Togneri, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Albino de Freitas Lima, 90. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Luiz Carlos de Oliveira, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Neuza Aparecida de Souza, 54. Natural de Tremembé (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Apparecida de Lima Bichir, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Carmelita Ferreira Ximbre, 92. Natural de Boqueirão dos Cochos (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Domingos Evangelista Basani, 86. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30, em Diadema. Cemitério da Saudade, em Sumaré (São Paulo).

Sérgio de Brito, 78. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de São Joaquim da Barra (São Paulo).

Jacinto Izabel Pascoal, 79. Natural de Acaiaca (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maurício de Souza Imparato, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Dionizia Eva Felipe, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Primavera. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema



RIBEIRÃO PIRES

José Orivaldo Giroldo, 70. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.