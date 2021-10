2004 A região renova, reelege e faz suspense

Ademir Medici

Nas eleições municipais de 2004, a 39ª da história do Grande ABC, o eleitorado reelege prefeitos em Santo André, São Bernardo e Diadema, renova em São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e deixa um enorme ponto de interrogação em Mauá

Os prefeitos eleitos em 3 de outubro (em primeiro turno) ou 31 de outubro (em segundo turno) foram empossados em 1º de janeiro de 2005, mas a charge publicada pelo Diário no dia da posse deixa um branco. Quem assumiria a Prefeitura de Mauá?

ELEIÇÃO 39

Em primeiro turno nas eleições de 2004 no Grande ABC foi reeleito William Dib (em São Bernardo, ele que completou a

gestão do seu antecessor, Mauricio Soares, renunciante). Também em primeiro turno foram eleitos na região: José

Auricchio Junior (em São Caetano), Clovis Volpi (em Ribeirão Pires) e Adler Kiko Teixeira em Rio Grande da Serra. Em segundo turno foram reeleitos João Avamileno (Santo André) e Jose de Filippi Júnior (Diadema). Em Mauá, Marcio Chaves

ganhou de Leonel Damo, mas sem o número de votos suficiente para liquidar o pleito no primeiro turno. E o segundo turno foi cancelado pela Justiça Eleitoral, depois da cassação da candidatura de Chaves. Daí o branco na charge do Diário feita por Luiz Fernandes e publicada em 1º de janeiro de 2005.

831 – As eleições municipais de 2004, marcadas para todo o país, traziam números extraordinários, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na véspera do pleito: Eleitores: 119.820.376. Prefeitos a serem eleitos: 5.562. Vereadores: 51.748, a serem escolhidos entre 378.089 candidatos. Urnas eletrônicas: 406.746. Partidos inscritos: 27. Apenas 68 cidades tinham mais de 200 mil eleitores, portanto com a possibilidade de terem segundo turno.

832 – Números do Estado de São Paulo: Eleitores: 27.055.013. Capital: 7.771.503. Interior: 19.283.510. 833–Grande ABC: 1.764.981 eleitores, o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Cidades com mais de 200 mil eleitores: Santo André,

513.928; São Bernardo, 500.785; Diadema: 276.142; Mauá: 253.273. Com menos de 200 mil eleitores: São Caetano, 113.550; Ribeirão Pires, 77.027; Rio Grande da Serra, 30.276.

834 – O eleitorado do Grande ABC crescia. Nas eleições de 2000 o total de eleitores chegava a 1,5 milhão; quatro anos depois houve um crescimento de 10%.

835 – Com a reforma eleitoral, o Grande ABC, que tinha 135 vereadores, perdia 30 vagas. Apenas Santo André e São Bernardo mantiveram intactas suas 21 cadeiras de vereador.

São Caetano, de 21, caiu para 11; Diadema e Mauá, de 21, para 17; Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, de 15 para nove.

836 – Disputavam as sete Câmaras do Grande ABC, 1.875 candidatos a vereador, entre os quais 480 mulheres.

837 – Eram 38 candidatos a prefeito no Grande ABC: Santo André, 7; São Bernardo, 3; São Caetano, Diadema e Mauá, 6 cada; Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, 5 cada.

838 – Dos sete prefeitos eleitos em 2000, três não haviam terminado seus mandatos: Celso Daniel, de Santo André, assassinado em 2002; Mauricio Soares, de São Bernardo, que renunciou em 2003; e Luiz Tortorello, de São Caetano, falecido em 2004 logo depois da eleição. Mesmo assim, Celso, Mauricio

e Tortorello tiveram influência decisiva no pleito de 2004

839 – A cobertura da eleição pelo Diário ganhou o reforço de um “ítalo-brasileiro”, Beppo Moratti, que assinava a coluna

“Casa Nostra”. Um divertido personagem que escrevia: “Oggi é dia de eleccione. Che ganhe os melhor e perca os pior. Io voto bene cedinho. Sou o primo a chegare na minha seccione electorale. Voto no colégio Giovanni Ramalho”.

840 – Segunda-feira, 4 de outubro de 2004, primeira página do Diário: Santo André, Mauá e Diadema levam disputa ao segundo turno. Petistas Avamileno e Márcio Chaves, e tucano José Augusto, não conseguiram 50% dos votos mais um. Dib reeleito no primeiro turno em São Bernardo. Auricchio eleito em São Caetano .Volpi vence em Ribeirão Pires. Marta e Serra vão para o segundo turno em São Paulo

Diário há meio século

Domingo, 3 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1655

EDUCAÇÃO – Diário anunciava uma nova coluna, que teria informações sobre vestibulares, com a colaboração dos cursos Singular e Vestibulares Ciências e Letras.

Em 4 de outubro de ...

1901 – A dissidência do Partido Republicano Paulista resvalava na região. Na Estação Rio Grande (hoje da Serra) era preso

Manoel Maia, acusado de pertencer à dissidência. Ele foi preso por ordem do subdelegado, Manoel da Costa Marques, e com

o aval do Dr. Flaquer, então delegado de polícia de toda a região (Município de São Bernardo). Escrevia o correspondente do Estadão em Rio Grande: “O nosso telegrama enviado a essa redação, bem como o dirigido ao chefe de polícia, foram sujeitos às vistas da policia, por ordem do chefe da estação. Não sabemos em que se baseou aquele funcionário para assim proceder”.

1956 – Fundado em fins de 1955, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos)

realizava pesquisa sobre o padrão de vida da população operária.

Tramitava na Prefeitura de São Paulo processo para a criação de 20 subprefeituras, “a fim de descentralizar os serviços públicos”. Wladimir de Toledo Piza era o prefeito.

Inaugurado o Museu Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, enquanto se erigia a nova basílica

