Show dos Famosos: Claudia Raia entra para o júri fixo da atração

03/10/2021 | 13:30



A atriz Claudia Raia entra para o júri fixo do quadro Show dos Famosos, no Domingão do Huck, e seguirá até o final desta temporada. Ao lado do diretor Boninho e da cantora Preta Gil, a artista terá o papel de avaliar os candidatos que farão performances durante a atração.

"Acho esse quadro muito importante para mostrar que os artistas podem cantar, dançar, interpretar, tudo de uma vez. Isso é algo tão comum lá fora, mas ainda pouco explorado no Brasil. Como produtora de teatro musical, ver o Show dos Famosos é uma alegria muito grande porque é um incentivo para outros artistas explorarem todos os seus recursos cênico", afirma Claudia Raia.

Nesta semana, a atriz, Boninho e Preta Gil darão notas para as performances de Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, do grupo B. "Quando recebi o convite para voltar a fazer parte da bancada, estava comprometida com uma viagem da Sophia (filha) para Nova York e, depois, com o meu espetáculo Conserto Para Dois, O Musical. Mas eu queria muito estar de volta. Então, conversamos, negociamos e aqui estou eu, prontíssima para ver todos esses artistas em ação", ressaltou Claudia Raia.

O Domingão com Huck desta semana também conta com as participações de Zeca Pagodinho e da dupla Zé Neto e Cristiano.