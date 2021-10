Obituário - 01 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2021 | 08:19



SANTO ANDRÉ

Helena Lacava Marques, 96. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Dominguez Perez, 95. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Empresário. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Saleti Marcilia Magnani, 92. Natural de Pirassununga (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jessy Ferrantini Thomazi, 89. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 27. Memorial Planalto.

Antonio Albaracim, 85. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Jaú.

Aureliano Manuel Almeida, 84. Natural de Portugal. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Luiz Muller, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mário Sérgio Baptista, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Edson Aparecido dos Santos, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Dalva Benedicta Orecife, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Tereza Rosa Barbosa, 93. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Maria Deolinda Nicolas, 92. Natural de Iraí (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Masachik Kacsumata, 92. Natural do Japão. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Araci Manuelina da Silva, 90. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Stefano Majovski Filho, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Yolanda Giordano Lombardo, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Elza Emik Koshi, 83. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Ana Amélia da Silva Morais, 82. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Luiz Firmani, 78. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Marta de Souza Bravo, 77. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Mario Berghe, 76. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Tadeu Gracindo Vantim, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Orlavas, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Leonardo Letieri, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Rosemeire Aparecida de Barros, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Auxiliar de serviços gerais. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Ariane Mendonça Ribeiro, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Lúcia Ana de Alquino Lima, 57. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Pereira de Lima, 95. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Ferreira de Lima, 85. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Helga Ingrid Heimann, 80. Natural de Porto União (Santa Catarina). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Elio Luduvino e Silva, 74. Residia no Parque Primavera, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Creusa Macedo da Silva, 59. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Pitangueiras, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Rebouças dos Santos, 53. Natural de Ibirapuã (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Joaquina Carrenho Arruda, 92. Natural de Jarinu (São Paulo). Residia na Vila Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Masao Yogui, 84. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Elba Cavalcanti de Oliveira, 93. Natural de Belém (Pará). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério de Areia Branca, em Santos (São Paulo).

Terezinha Verônica Rodrigues, 88. Natural de Areado (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Pires. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Adalgiza Fernandes de Almeida, 84. Natural de Juquiá (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Benedito Ricardo da Silva, 71. Natural de Colina (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.