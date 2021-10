FPF não garante público na Copa Paulista

Dérek Bittencourt



01/10/2021 | 00:01



Os torcedores dos clubes do Grande ABC que participam da Copa Paulista vão ter de esperar mais algum tempo antes de assistir as equipes nos estádios. Isso porque, apesar da liberação do governo do Estado para a presença de público nas praças esportivas a partir de segunda-feira, a FPF (Federação Paulista de Futebol) vem se reunindo com as equipes para definir “detalhes e diretrizes” sobre como será este regresso às arquibancadas, informou ontem a entidade ao Diário. Da região, São Bernardo FC, EC São Bernardo e São Caetano disputam a competição e o Cachorrão, na teoria, seria o primeiro beneficiado com o regresso dos fãs, na terça-feira, contra o Primavera, no Estádio 1º de Maio.

Informações do site 1902 Futebol apontam que a liberação acontecerá apenas para as duas últimas rodadas da primeira fase, que não será permitida a entrada da torcida visitante e que os clubes se reunirão para discutir como será a operação a partir das quartas de final.

Ao Diário, pessoa ligada a um clube da região afirmou que algumas equipes estudam manter os portões fechados justamente por não ter condições financeiras de arcar com os custos de um jogo com presença de público, sobretudo porque as vendas de ingresso não pagam todas as despesas da partida.

Já com relação aos grandes, no início da semana a FPF publicou ainda uma portaria, de número 94, na qual informa que as partidas envolvendo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Ponte Preta e Guarani, quando sejam entre si, devam ter torcida única. A medida atende solicitação do Ministério Público.