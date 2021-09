Diretora de network exalta importância do Grande ABC para a Volvo

Dérek Bittencourt

30/09/2021 | 17:35



Firmada na segunda colocação do mercado brasileiro no segmento de carros premium desde o segundo semestre de 2020, a Volvo está tradicional e reconhecidamente associada à segurança dos seus veículos, mas, mais do que isso, a marca sueca se importa cada vez mais com a integral satisfação dos clientes. E uma região de 2,8 milhões de habitantes como o Grande ABC, que reúne considerável parcela do público da empresa (esta que, no primeiro semestre deste ano, registrou 3.900 emplacamentos), é vista como estratégica pela diretora de network, Chiara Grazzini.

A Volvo conta atualmente com uma concessionária em Santo André, a Toriba, anteriormente localizada no Bairro Jardim, mas deslocada para o Campestre para poder comportar o crescimento na demanda. Equipada com oficina e contando com totem recarregador para carros elétricos, entre outras facilidades, a loja atende não só as sete cidades, como também os consumidores da Baixada Santista.

"Nossa loja da Toriba era numa região ótima, mas um pouco pequena e a parte de pós-venda começou a ficar acanhada, tímida, pelo volume de vendas crescente. Então o grupo sentiu essa necessidade de expandir e foi para lugar maior. Hoje tem instalação bacana, confortável, com oficina que atende bem e bem dimensionada para a região. O seu maior propósito é atender a região do Grande ABC, mas também clientes de Santos têm conforto para chegar até lá. Então hoje não pensamos em outra loja na região, até porque houve esse investimento recente", explica a diretora.

"Mas isso não quer dizer que a gente não possa ir para algum shopping, em formatos diferentes, mais ágeis, pop-up, como fizemos em São Paulo. Vejo que podem atender e resolver na parte de divulgação, mas queremos a garantia de uma loja física com boa qualidade, estrutura de pós-venda, porque isso é fundamental. Temos de dar ao cliente a segurança para que, quando precisar de um serviço, tem pontos para ser atendido", emenda Chiara Grazzini.

"O Grande ABC é local estratégico, tanto que todas as marcas premium estão instaladas. É região que tem atividade industrial muito forte, atividade comercial muito forte, pessoas muito conectadas e não é longe de São Paulo mas, pelo próprio trânsito, é preciso ter instalação para melhor atender os clientes locais. Além de ser corredor interessante de link com a Baixada Santista, sendo ponto de apoio."

Atualmente a Volvo conta com rede de 37 concessionárias e 26 grupos. Até o final do ano, quer aumentar estes números, respectivamente, para 44 (com lojas em Uberlândia-MG, Blumenau-SC, Botafogo-RJ, Cascavel-PR, Marngá-PR e Passo Fundo-RS) e 27 (São Luís-MA). "Queremos que nossas lojas sejam o primeiro lugar onde as pessoas tenham contato com um carro elétrico. É uma experiência que quem já teve, não volta atrás", garante o diretor geral de operações e inovação da Volvo, João Oliveira.