XC 40 Recharge Pure Eletric: o futuro no presente

Dérek Bittencourt

Enviado a Osório (RS)



30/09/2021 | 17:29



Os veículos totalmente elétricos já, há algum tempo, são considerados os carros do presente. Cada vez mais as marcas buscam se livrar ou diminuir a combustão e da emissão de gases em prol do meio ambiente, e o que parecia ser situação do futuro já integra a realidade atual. E é justamente pensando neste público que a Volvo, que há alguns anos já havia sido uma das pioneiras neste mercado de eletrificação, quer mais uma vez se antecipar aos anseios e desejos de um mundo mais ecológico e lançou oficialmente o XC40 Recharge Pure Eletric, o SUV que surge como primeiro 100% da montadora sueca por aqui.

E o sucesso deste lançamento já se reflete diretamente no mercado. Isso porque a Volvo fez uma pré-venda de 300 unidades, vendidas em apenas duas semanas. A sede da marca ainda mandou disponibilizou mais 150, que também já se esgotaram. As entregas para os compradores começaram há duas semanas e, nova remessa, somente em janeiro de 2022. Tais números e fatos comprovam a consolidação da empresa em território nacional e o quanto a montadora está consolidada com os consumidores por aqui.

"Hoje o Brasil é o segundo país no mundo onde a Volvo abdica da combustão, junto da Noruega, e à frente inclusive da Suécia. E vem bastante novidade pela frente. Os brasileiros apreciam este movimento", destacou o diretor geral de operações e inovação da Volvo, João Oliveira. "Quem reservar hoje, só vai receber em janeiro. Tudo isso mostra sucesso e aceitação do produto. Queremos tornar a Volvo protagonista da eletrificação no País", emendou.

Para dar um gostinho do que aqueles 450 primeiros compradores vão desfrutar, a Volvo convidou diversos jornalistas - incluindo o Diário - para viver uma experiência inesquecível com o XC40 Recharge Pure Eletric no Rio Grande do Sul. O ponto de partida foi a capital, Porto Alegre, até o Parque Eólico de Osório. Não haveria melhor escolha, afinal o local conta com 148 torres que geram energia limpa através da força do vento. Tudo a ver com o conceito da marca que, até 2025, quer ter 50% da frota no Brasil totalmente eletrificada, enquanto os outros 50% híbridos (movidos com um motor à combustão e outro elétrico), e alcançar 100% dos carros com zero emissão até 2030.

Com autonomia de aproximadamente 400 quilômetros com uma carga completa da bateria, o XC40 Recharge Pure Eletric atende perfeitamente o dia a dia de quem tem curtos e médios deslocamentos. No Estado de São Paulo, é um carro que permite viagens do Litoral ao Interior. Porém, para outros territórios pelo Brasil que ainda não contam com grande oferta de torres de recarregamento ou rotas elétricas pelas quais os motoristas destes tipos de veículos podem se deslocar com o conforto e a segurança de poder ''reabastecer'' a bateria: um carregador rápido permite 80% de carga em 40 minutos; um recarregador normal, 100% em aproximadamente sete horas. Além disso, o próprio carro conta com o sistema ''one pedal drive'', com o qual o motorista dirige com apenas o acelerador e, ao soltar o pedal, aciona automaticamente a frenagem e, consequentemente, gera energia cinética para os motores elétricos.

Por falar nos propulsores, o XC40 Recharge Pure Eletric conta com dois motores elétricos de 150kw cada (408hp). Com torque de 660Nm, tem aceleração igual a de um Porsche 718 Boxster: faz de 0 a 100km/h em 4,9s. Por outro lado, tem limitação de 180km/h. Para uma melhor dirigibilidade, tem medidas diferentes nos pneus, com os traseiros mais largos do que os dianteiros. Aliás, como os motores ficam na parte inferior do carro, sobre os chassis, há espaço para bagagem debaixo do capô (31 litros) e ainda conta com porta-malas (que tem abertura ''hands free'') bastante espaçoso (413 litros). Com todos os bancos rebatidos, a capacidade total pe de 1.295 litros.

Volvo é sinônimo de segurança há décadas e não seria agora que a marca sueca deixaria isso em segundo plano, mesmo que sustentabilidade tenha assumido um certo protagonismo. Assim, o XC40 Recharge Pure Eletric conta com alertas e mitigação de colisão (com frenagem automática), de manutenção de faixa, de fadiga do motorista, de sinais de trânsito, avisos de ponto cego e colisão traseira, e ainda apresenta no painel central uma câmera 360 graus para manobras e outras atividades. Disponibiliza ainda piloto automático, controle de cruzeiro e assistência de parada de emergência.

Para não destoar do seu conceito, o XC40 Recharge Pure Eletric tem ainda outro diferencial: utilização de materiais sustentáveis em sua construção. O revestimento do chão, por exemplo, é fabricado com plástico reciclado.

CONECTIVIDADE

O XC40 Recharge Pure Eletric virá equipado com o sistema operacional Google que, segundo a marca, é "mais rápido e intuitivo" e suporta as novas tecnologias da Volvo. Com uma tela de 12 polegadas no painel, permite o app Maps em full screen (podendo ainda encontrar pontos de recarregamento para o veículo) e conta ainda com Google Play (para baixar outros aplicativos) e Google Assistant, que permite comandos de voz para, por exemplo, comandar a música por meio do Spotify. A montadora oferece quatro anos de pacote de dados gratuito para que o usuário possa utilizar o serviço.

O carro tem ainda outras facilidades, como carregador de celular (ou outros dispositivos) por indução, 4 portas USB-C e tomadas 12V e sistema de som premium da Harman Kardon, com 13 alto-falantes e subwoofer.

PREÇO

Até o fim de 2021, a Volvo vem ofertando o XC40 Recharge Pure Eletric por R$ 389.950 e o cliente ainda leva para casa, de brinde, o wall box mais instalação - avulso, o recarregador de parede custa R$ 9.000. Não há variações do modelo, ou seja, o valor é único e todos os carros vêm com a mesma configuração de equipamentos, tecnologias etc.

AMBIÇÃO

A Volvo pretende, até o fim do ano, liderar os segmentos 100% elétrico e Plug-in. Durante o evento em Osório, a empresa traçou comparativos. Atualmente, entre os totalmente eletrificados, a Porsche Taycan compreende 28% do mercado, seguido por Audi eTron (13%), GM Bolt (13%), BMW i3 (11%) e Mini Cooper SE (7%). Com o volume de vendas das primeiras remessas, o XC40 Recharge Pure Eletric alcançaria 29%. Já com relação aos híbridos, a marca sueca já tem 59,5% de representatividade no País, contra 18% da BMW, 9,6% da Porsche, 2.9% da Mini e 2,3% da Land Rover.