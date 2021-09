Aprenda a bloquear contatos desagradáveis no WhatsApp

Marcella Blass

30/09/2021



O WhatsApp é o queridinho entre os usuários que gostam de trocar mensagens pelo celular. Por outro lado, por conta da sua extrema popularidade, o bate-papo dá margem para contatos inconvenientes mandarem mensagens desagradáveis, como links para jogos, promoções e correntes.

Uma boa alternativa para essas situações é bloquear o contato e parar de receber, em definitivo, qualquer tipo de mensagens do número em questão.

É importante destacar que a pessoa não será notificada a respeito do bloqueio. Mas, automaticamente, não conseguirá mais visualizar detalhes do seu perfil – como foto, horários do “visto por último” ou o status online – ou entrar em contato com você.

Nos tutoriais, abaixo, o 33Giga te ensina a bloquear contatos no WhatsApp pelas configurações do app e diretamente nas conversas. Confira:

Android

1 – Na página inicial do WhatsApp, toque nas três bolinhas no canto superior direito.

2 – Vá até Configurações.

3 – Entre em Conta e depois em Privacidade.

4 – Desça até a seção Bloqueados e toque sobre ela.

5 – Toque no ícone de adicionar, no canto superior direito da tela.

6 – Pesquise ou selecione o contato que você deseja bloquear.

iOS

1 – Na página inicial do WhatsApp, entre em Configurações.

2 – Vá até conta e depois em Privacidade.

3 – Toque em Bloqueados.

4 – Toque em Adicionar novo e selecione o contato que deseja bloquear.

Bloquear número desconhecido

É muito comum receber mensagens e ligações de números que você não tem na agenda. Nesses casos, é possível fazer o bloqueio dessas pessoas diretamente nas conversas em questão. Aprenda o passo a passo a seguir.

1 – Toque na opção Bloquear no pé da conversa com o desconhecido.

2 – A partir daí, você pode apenas bloquear ou bloquear e denunciar o número ao WhatsApp.