Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 10:30



De acordo com o boletim da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a pista sul da Via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras. A pista norte está sendo invertida para descida. A previsão de normalização é 17h. O tráfego está lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por causa do excesso de veículos.

As demais rodovias do SAI têm tráfego normal. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa em todos os trechos.

Segundo a concessionária, a alça de acesso ao bairro localizada na saída 20 da pista marginal da Via Anchieta, sentido litoral, em São Bernardo, ficará bloqueada para obras até o próximo mês. O acostamento seguirá bloqueado e a faixa da direita permanecerá bloqueada fora dos horários de pico para realização dos trabalhos.

O SAI está em Operação 5x3. Para a descida o motorista pode utilizar a pista norte operacional da Rodovia Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da Imigrantes.