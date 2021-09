Vereador vê tráfico de influência na troca da USCS pela Uninove

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 00:01



Vereador de oposição em São Caetano, Américo Scucuglia (PTB) afirmou enxergar tráfico de influência no fato de a Uninove (Universidade Nove de Julho), que é privada, ter acesso a vagas de estágios em equipamentos municipais de saúde que hoje são destinadas aos alunos de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que é pública.

O caso foi revelado pelo Diário no domingo. A reportagem mostrou que o acesso da Uninove se dá, curiosamente, depois de o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), aliado do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), virar docente da universidade privada, com sede na Capital – o tucano também representa a empresa para assuntos institucionais.

Scucuglia formulou dois requerimentos no qual questiona a Uninove e a Secretaria de Saúde de São Caetano sobre o processo de ingresso da universidade e pede para que a empresa revele o vínculo trabalhista de Auricchio com a instituição. “Pode haver tráfico de influência aí (no caso de Auricchio). A Uninove teria de passar por chamamento público para estar em uma portaria (da Prefeitura). E se outras instituições (privadas) quisessem participar?”, questionou o parlamentar, ao se referir a portaria assinada pelo secretário de Saúde, Danilo Sigolo Roberto, que concedeu dois assentos à Uninove em comissão interna criada justamente para tratar da gestão dos estágios de medicina nos equipamentos públicos de saúde.

O tema esquentou o debate na sessão de terça-feira, na Câmara. Líder do governo Tite na casa, Gilberto Costa (Avante) se esforçou para defender a movimentação da gestão interina. O parlamentar chegou a sugerir que a USCS possui “monopólio” das vagas de estágios na cidade e comparou a decisão sobre treinamento de profissionais em hospitais públicos mantidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ao conceito de “livre mercado”, cuja concepção envolve justamente a ausência do poder público nas relações. “O SUS vai pagar para a Uninove (enviar seus alunos para estágios em equipamentos públicos)?”, indagou Scucuglia.

Procurado pelo Diário, Auricchio contestou a informação. “A matéria está tão distorcida e sem profundidade técnica, além de profundo desconhecimento do programa nacional de expansão do ensino médico, o conhecido Mais Médicos, que sinceramente não me estimula a entrar nesse debate com esses atores”.