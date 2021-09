Afastado por conta da Covid-19, Silvio Santos será substituído por Patrícia Abravanel

29/09/2021 | 16:10



O Dono do Baú vai continuar em casa! Afastado por conta da pandemia de Covid-19, Silvio Santos será substituído pela filha Patrícia Abravanel, que comandará parte do programa inédito.

A novidade foi confirmada pelo Ratinho, durante uma entrevista para a Rádio Massa, e, ainda segundo o apresentador, a gravação do Programa Silvio Santos acontece nesta quarta-feira, dia 29, indo ao ar já no próximo domingo, dia 3.

Entre outros quadros, Patrícia ficará responsável pelo Jogo das Três Pistas, que terá como convidado o próprio Carlos Massa.

- Eu vou grava o dos pontinhos, acabei de ser convidado pela Patrícia, disse.

De acordo com Flávio Ricco, o SBT também exibirá as cenas que Silvio gravou antes de contrair o coronavírus, completando as partes que faltaram com a participação da filha do dono.