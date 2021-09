TCE rejeita contas de Atila e Alaíde de 2019

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 00:51



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) voltou a rejeitar as contas do governo do ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi (SD), desta vez do exercício de 2019, ano em o político foi cassado e retornou ao cargo por ordem judicial. A decisão do TCE, que é passível de reexame, envolve a ex-vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que administrou a cidade por quatro meses. O conselheiro Antonio Roque Citadini, relator das contas, citou que houve aplicação insuficiente em educação (menos de 25%, como rege a Constituição Federal), ausência de uso total de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), problemas no pagamento de precatórios e execução orçamentária deficitária. “De fato, bastante problema”, sintetizou Citadini, ao apresentar voto pela rejeição do balanço fiscal. Foi a terceira contabilidade da gestão Atila reprovada pela corte, todas com os mesmos apontamentos negativos – falta de aporte em educação, falhas nos precatórios, problemas no Fundeb e inconsistência da execução orçamentária.

Passado e futuro

Uma das contas de Atila Jacomussi (SD), a de 2017, já foi analisada pela Câmara de Mauá. Em agosto, a casa decidiu acatar a recomendação do TCE e manteve rejeitado o balanço financeiro daquele ano. A decisão coloca em xeque o futuro político de Atila, que quer ser candidato a deputado estadual no ano que vem – o ex-prefeito se calça em recente aprovação no Congresso Nacional de projeto de lei que atenua as regras da Lei da Ficha Limpa e abre caminho para sequência do projeto eleitoral sem contratempo jurídico. Atila avisou que irá recorrer, com pedido de reexame. Alaíde não foi localizada para comentar o caso.

Proximidade

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, deu mais mostras de proximidade com o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania). Recebeu, em seu gabinete na Assembleia, a visita do chefe do Executivo em exercício. Levou também para as salas de alguns outros parlamentares.



Relator

Por falar em Thiago Auricchio, o deputado foi escolhido relator da CPI que vai investigar a violência cometida contra a mulher no Estado. “São Paulo sempre foi um exemplo no combate desse mal, com a criação das Delegacias da Mulher. Agora, a Assembleia de São Paulo, maior parlamento da América Latina, assume o protagonismo no combate à violência doméstica. Sinto-me honrado pela escolha e acredito que ela é fruto do trabalho realizado”, disse Thiago. Os trabalhos serão presididos por Delegado Olim (PP).



Eleição da OAB e Câmara – 1

A eleição para a subsecção da OAB de São Bernardo chegou à Câmara. Atual presidente da ordem na cidade, Luiz Ribeiro é candidato à reeleição e viu o clã Tudo Azul buscar articular aumento de chapa de situação. Porém, a movimentação naufragou e a base de sustentação no Legislativo vai se dividir, com recado que Ribeiro não terá suporte dos vereadores.



Eleição da OAB e Câmara – 2

O apoio do denominado G-10, grupo de dez vereadores governistas, mas que desenha independência, será repartido entre Luiz Ricardo Biagioni Bertanha e Carmela Dell’Isola, que postulam candidatura na OAB de São Bernardo.



OAB de São Bernardo – 1

Aliás, esta coluna mostrou que Carmela rompeu com Luiz Ribeiro – ela é vice do atual presidente da OAB são-bernardense. E, recentemente, grupo de advogadas da cidade redigiu manifesto para dizer que Carmela não representa todas elas no pleito da entidade.



OAB de São Bernardo – 2

“Mais uma vez, demonstrando um comportamento que não condiz com a nobre advocacia e com os preceitos básicos da vida em comunidade, a professora (Carmela) tenta colocar-se como porta-voz de todas as advogadas, ao publicar uma carta de ‘dissidência’ com a gestão da 39ª subsecção. Em insistente e infundada narrativa de que um suposto machismo estaria impedindo sua atuação na ordem, ofende todas as advogadas que, em vez de investirem em lamúrias, dedicam-se à construção de classe cada vez mais representativa e observadora dos direitos, necessidades e interesses femininos”, escreveu.