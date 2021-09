Boi preto conhece boi preto

Carlos Brickmann



29/09/2021 | 00:29



Acredite se quiser: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu ao governo que demita por suspeita de corrupção as pessoas que ele mesmo indicou para a diretoria do Banco do Nordeste. Costa Neto foi condenado e cumpriu pena como mensaleiro, quando era ligado ao governo Lula. Foi ele que, por uma divergência de, digamos, contabilidade, com o então ministro José Dirceu, homem forte do Governo, foi uma das primeiras vítimas do Mensalão– quem o acusou mais duramente foi sua ex-esposa, Christina Mendes Caldeira.



E agora? Bolsonaro o consultou sobre a denúncia de contratação, pelo Banco do Nordeste, por R$ 583 milhões, de uma ONG que, dizia, era ligada ao PT. Costa Neto disse que a contratação era suspeita e inaceitável e encaminhou ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, seu colega de Centrão, ofício em que pede a demissão do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, e de toda a diretoria.



O problema de Costa Neto certamente não é a ligação da ONG com o PT, partido do qual já foi próximo (esteve até, de jatinho, numa famosa festa na fazenda de Delúbio Soares); provavelmente não concorda com a fórmula de distribuição das verbas, já que leva a aritmética muito a sério. E, para que não haja dúvidas sobre sua posição, além de mandar o ofício gravou em vídeo o pedido de afastamento de seus indicados.



A próxima crise

Lembre-se: nas duas vezes em que enfrentou paralisações de transporte de carga, Bolsonaro concordou com os donos de frotas e os caminhoneiros em que o diesel estava muito caro e oscilava demais, e era preciso dar um jeito nisso. O pessoal dos caminhões acreditou – e o diesel acaba de subir mais de 8%. É o nono aumento dos combustíveis em oito semanas. E um dos diretores da Petrobras (subordinado ao general que Bolsonaro nomeou para a presidência da empresa) informa que a petroleira, que neste ano já lucrou mais de R$ 40 bilhões, verifica a possibilidade de novos aumentos. Haveria a possibilidade de criar um fundo que, sem prejudicar a empresa, amenizasse a flutuação de preços? Sim – mas dá trabalho formatá-lo, e trabalhar cansa.



Donos de frotas e caminhoneiros aceitarão mais promessas para o futuro?



Gás explodindo

E há o caso do gás engarrafado a R$ 120,00. Se houver algo para cozinhar, com a inflação dos alimentos, como arcar com o gás a esse preço?



Janaína e o passaporte

A deputada mais votada do país, Janaína Paschoal, uma das políticas mais lúcidas do bolsonarismo, está preocupada com o passaporte sanitário e as medidas que obrigam os cidadãos a se vacinar, mesmo não sendo obrigatória a vacinação. “A maioria dos brasileiros quer se vacinar”, diz Janaína, “mas não há respaldo jurídico para a obrigatoriedade”. E completa: “Estão criando em nosso País uma forma de discriminação politicamente correta”. É sempre bom e prudente ouvir as opiniões de Janaína Paschoal.



A guerra tucana

Começam a esquentar as prévias tucanas para escolher o candidato do PSDB à Presidência da República. Há hoje três candidatos: os governadores de São Paulo, João Doria; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Doria e Leite são os favoritos. Leite conquistou o apoio do cacique tucano do Ceará, Tasso Jereissati, que desistiu em seu favor. É o favorito no seu Estado, Paraná e Minas Gerais, e cresce, com o apoio de Tasso, no Nordeste. Doria é favorito em São Paulo (Estado com o maior número de votos), Tocantins, Distrito Federal e Pará. Virgílio corre por fora. A votação deve ocorrer em 21 de novembro, em primeiro turno, e 28 de novembro, em segundo. A decisão é de um colégio eleitoral que reúne quatro grupos, com pesos iguais: filiados; prefeitos e vice-prefeitos; vereadores, deputados estaduais e distritais (os de Brasília); governadores, vices, deputados federais, senadores, presidente e ex-presidentes do PSDB.



Vale tudo

A zona rural de Santa Filomena, Piauí, já tem Internet banda larga para estudantes e professores. Mas, a cada vez que usam internet, todos são expostos a 30 segundos de propaganda do governo federal. Diz o Ministério das Comunicações que é para balancear “as notícias contra o presidente”.



Poder x poder

Grandes empresários preocupados com o meio ambiente (e não apenas com isso: com a possibilidade de que a má gestão ambiental crie um clima favorável ao boicote de produtos brasileiros) assinaram documento em que defendem que o Brasil apresente objetivos ambiciosos de redução de emissões de gás carbônico e de defesa da floresta amazônica. O estudo será enviado ao governo brasileiro e levado para a conferência da ONU a respeito de mudanças climáticas, a COP 26, em Glasgow, Escócia.