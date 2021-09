Jennifer Aniston revela que está pronta para ter um relacionamento novamente: Eu acho que é o momento

28/09/2021 | 15:10



Parece que Jennifer Aniston está no clima do amor! Nesta terça-feira, dia 28, a atriz de uma entrevista para o programa Lunch with Bruce, em que afirma estar solteira e preparada para se apaixonar de novo.

- Acho que é o momento. Acho que estou pronta para estar com outra pessoa. Eu não quis isso por um longo tempo e eu realmente gostei muito de ser uma mulher independente sem fazer parte de um casal. Eu estive me relacionando desde os meus 20 anos. Então foi realmente uma coisa muito legal dar um tempo.

Numa conversa com a revista People em junho, Aniston admitiu que não pensa em se casar novamente, mas pelo visto um namoro não é um problema para a estrela de Friends. Caso você não saiba, a celebridade já esteve numa relação matrimonial anteriormente com Brad Pitt, de 2000 até 2005, e Justin Theroux de 2011 até 2017.

- Não está no meu radar. Estou interessada em encontrar um parceiro fantástico e viver uma vida alegre e nos divertir um com o outro, contou.