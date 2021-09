Grávida, Thaila Ayala visita marido em gravação de Pantanal

26/09/2021 | 10:10



Renato Góes encontrou a sua Juma Marruá! O ator está gravando o remake de Pantanal no Mato Grosso do Sul e recebeu a visita ilustre da esposa, Thaila Ayala, que está gravidíssima do primeiro filho do casal.

No último sábado, dia 26, o protagonista da primeira fase da novela, aproveitou a linda paisagem e fotografou a atriz exibindo o barrigão diante do pôr do sol.

Thaila, Francisco e o Pantanal. Minha vida numa foto, escreveu na legenda.

Fofos, né?!