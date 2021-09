Tom Cruise termina relacionamento com colega de Missão Impossível

25/09/2021 | 17:10



Pelo jeito acabou! Segundo o jornal britânico The Sun, Tom Cruise e Hayley Atwell não estão mais juntos.

O relacionamento dos dois havia começado em dezembro de 2020, nos bastidores das filmagens de Missão Impossível 7. As gravações do longa continuam acontecendo após atrasos e imprevistos, e com isso, os atores terão que continuar trabalhando juntos apesar do término.

Uma fonte, que faz parte da equipe do filme, contou ao jornal que tem sido um período intenso de gravações dos dois:

- Eles realmente se davam bem e ambos são claramente estrelas de Hollywood muito bonitas, então foi uma boa combinação. Mas agora que as gravações estão próximas do fim, eles decidiram voltar a serem amigos. A agenda de filmagem de Tom é muito cheia e ele possui muitos outros compromissos, está sempre com seu helicóptero e jatinho particulares, então as coisas ficaram difíceis.

Felizmente, tudo indica que o término foi amigável.

- Eles ainda estão felizes por trabalhar juntos. É uma pena, mas acontece. Eles ainda se dão bem.