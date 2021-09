Demora providencial para Auricchio

Raphael Rocha



24/09/2021 | 00:10



A classe política de São Caetano já trabalha com o fato de a definição eleitoral da cidade só sair no ano que vem – pela volta do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) ou pela convocação de novo pleito. O recurso do tucano contra a anulação de seus votos está na mesa do ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), relator do processo, sem previsão de ser incluído na pauta do plenário. Mas aliados de Auricchio não acham ruim essa celeuma se esticar. Até porque a provável insuficiência de investimentos na educação, como mostrou este Diário, pode provocar a rejeição das contas da Prefeitura de São Caetano deste ano. E se houver essa negativa, todo problema cai no colo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), sem digitais de Auricchio.



BASTIDORES

Articulação

O grupo de oposição ao prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), se reuniu nesta semana para discutir os próximos movimentos contra o chefe do Executivo e para medir a temperatura do bloco sobre investidas do Paço sobre alguns vereadores. Por ora, todos avisaram que vão se manter firmes como contrários do tucano.

Candidatura à vista – 1

Secretário de Esportes e vereador licenciado de São Bernardo, Alex Mognon (PSDB) tem reafirmado que colocará seu nome na lista de candidatos a deputado federal pelo partido. No começo do ano, Alex Mognon revelou que parte dos militantes pediram para ele pensar em candidatura.

Candidatura à vista – 2

Junto à classe política de São Bernardo, eventual candidatura a federal de Alex Mognon é alvo de comentários pelo fato de o tucano ser homônimo a Alex Manente (Cidadania), deputado federal que buscará a reeleição com apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Prestação de contas

Dirigentes da Enel se reuniram na manhã de ontem com vereadores de Diadema para coletar reclamações e explanar sobre investimentos da concessionária de energia elétrica no Estado. No mês passado, a Câmara aprovou a instalação de CPI da Enel, por unanimidade.

Pensamento

Dentro do PT de Santo André, comenta-se que a ex-vereadora e ex-prefeiturável Bete Siraque tem dito a alguns aliados que não está disposta a concorrer a deputada estadual na eleição do ano que vem.

Cartilha

Presidente do grupo Tortura Nunca Mais e especialista no direito da criança e do adolescente, o advogado Ariel de Castro Alves participa hoje, a partir das 19h, de evento de lançamento de cartilha sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), organizada pelo mandato do vereador Leonado Alves (PSDB), de Mauá – o tucano foi conselheiro tutelar da cidade. A atividade será no auditório do Mauá Plaza Shopping.

Encontro

O ex-vereador Rafael Demarchi (PSL), de São Bernardo, esteve nesta semana na Caboclo Ball, quadra de futebol society de Santo André que se tornou o novo QG petista por pertencer ao ex-chefe de gabinete da Prefeitura andreense Arlindo José de Lima. Prefeiturável no ano passado, Demarchi articula candidatura a deputado em 2022 – ainda não definiu em qual via correrá.

Projeto político

Empresário de Mauá e por enquanto novato na política, Robson Santos trabalha nos bastidores para ser candidato a deputado estadual no ano que vem. Ele lidera projeto social Quem Ama Cuida.