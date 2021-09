Gkay e Rezende se encontram nas Maldivas e aumentam boatos de reconciliação

22/09/2021 | 16:11



Provavelmente você conhece alguém que já viveu um relacionamento ioiô - aquele que vai e volta, termina e faz as pazes... E no mundo das celebridades não é diferente! Muitos famosos já viveram histórias de amor complicadas, mas algumas dão certo! Gkay e Rezende, por exemplo, se encontraram nas Maldivas, após o fim do relacionamento relâmpago, em dezembro de 2020, e levaram os fãs à loucura com uma possível reconciliação.

E não parou por aí! Os pombinhos apareceram nas redes sociais usando camisetas um com a cara do outro. O surto meu pai, escreveu Gkay. O que rolou? postou Rezende.

De acordo com Leo Dias, os dois ainda foram vistos conversando em um restaurante de Dubai e o youtuber teria planejado esse reencontro para acabar de vez com o mal-entendido do passado. Lá a gente vai ter essa oportunidade (de conversar pessoalmente), para resolver a pendência. Ela sabe que eu vou. Vamos resolver a pendência e pronto. Está tudo bem, porque nos falamos por mensagens antes. A gente se entendeu. Está de boa. Será que o comeback vem?