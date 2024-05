Piovani critica Pedro Scooby por não levar o filho na escola: 'Para quem acha ele o máximo'

Luana Piovani respondeu internautas que a criticavam nas redes sociais por causa de Pedro Scooby, seu ex-marido, na manhã desta terça-feira, 7. O surfista, que agora possui a guarda do filho mais velho, Dom, recebeu elogios por sua ajuda com as enchentes no Rio Grande do Sul. A web cobrou Luana por um posicionamento com relação às atitudes de Pedro.

Apesar de estar impedida judicialmente de falar de Pedro Scooby em suas redes sociais, Luana Piovani postou um print com uma série de comentários de usuários elogiando a postura do surfista, que se encontra no Rio Grande do Sul, resgatando vítimas da enchente em lanchas. "Esperando você falar mal do ex agora. Porque quando ele fala um 'A' você fala, mas quando faz o bem, cala, né? Cômodo demais", comentou uma. Outro disse: "Sempre mete marra para criticar o Scooby. Quero ver elogiar ele".

Luana respondeu aos comentários: "Meu filho está faz 20 dias no Rio e ainda não foi para a escola. Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu.

Entenda o caso

Sobre a decisão judicial de ser impedida de falar sobre Pedro Scooby, Luana comentou na época que foi considerada culpada: "Tem multas penduradinhas por eu falar do genitor, uma vez que eu não posso mais falar sobre o genitor na internet. Não posso queimar o filme dele, como se eu precisasse queimar o filme dele, né?", ironizou.

Luana também falou, sobre a decisão do primogênito, Dom, de voltar para o Brasil para viver com Pedro Scooby. A atriz vive na região de Cascais, em Portugal, para onde se mudou em 2019 com o então marido. "Claro que fiz o acordo do Dom ir para o Brasil. Ele venceu, junto com todas as outras forças. E eu tenho outra família a zelar. Tenho a saúde mental dos meus outros dois filhos, a minha própria, a dos meus pais... Então, a melhor coisa mesmo era deixá-los realizar a fantasia da linda vida com o papai", disse.