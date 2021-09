Grande ABC oferece 1.007 vagas de emprego

da Redação



20/09/2021 | 00:01



O Grande ABC acumula 1.007 vagas de emprego. A maioria das oportunidades está concentrada em São Bernardo, que disponibiliza 327 postos, seguida por Santo André, com 287. A exceção é Rio Grande da Serra, que não informou os dados.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André são 287 oportunidades. Deste total, a maioria (40) é para analista de desenvolvimento de sistemas, seguida de representante técnico de vendas (30) e motorista de caminhão para entrega de bebidas (27). O equipamento andreense também registra 60 vagas para deficientes (operador de telemarketing ativo e receptivo).

Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O CPETR fica no piso do estacionamento da Prefeitura.

Já na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 327 postos de trabalho, entre eles, auxiliar de cozinha (50), auxiliar de limpeza (50), controlador de acesso (50) e atendente do setor de lanchonete (30), Também há vagas para açougueiro (dez); ajudante de obras (dez); fiscal de loja (14); fiscal de caixa (14); repositor de mercadorias (40); vendedor porta a porta (40). Há seleção para outras funções, mas com baixa oferta de vagas: auxiliar de manutenção predial; eletricista de veículos de máquinas operatrizes e oficial de manutenção, com uma vaga cada. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferece 244 vagas. O cadastro é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema conta com 86 vagas: operador de empilhadeira (cinco); embalador (cinco); auxiliar de produção (três); técnico de enfermagem, com experiência em pediatria (dez), entre outras. Os currículos podem ser enviados para o e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Já em Mauá são 47 vagas. O centro público de emprego fica na Rua Jundiaí, 63, no bairro Matriz. Em Ribeirão Pires são 16 oportunidades, que podem ser consultadas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro.