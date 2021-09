Obituário - 18 de setembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Geraldo Cassiano Nogueira, 96. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia Bruno Niciolli, 94. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arlindo dos Santos, 94. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guiomar Jesus de Oliveira Costa, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco Ferreira, 83. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Ana da Conceição, 83. Natural de Capoeiras (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Florêncio de Oliveira, 82. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto Simionato, 75. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Ana Juvita do Carmo Silva, 71. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

José Carlos Quinelato, 71. Natural de Guariba (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zenaide Ferreira Jorge Vieira, 67. Natural de Irituia (Pará). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima de Couto, 64. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Telefonista. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosemberg Costa Braz, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Guimarães, 52. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Andradas (Minas Gerais).

Marcos Rogério Bezerra do Nascimento, 50. Natural de São Paulo, Capital. Motorista. Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Agnaldo Timóteo dos Santos, 50. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ana Cláudia Jacomo do Nascimento, 47. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Herbert Peter Langui, 90. Natural da Alemanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Irata Hibune Nishimura, 88. Natural de Fernão (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Valentina Rodrigues Ferreira, 84. Natural de Dom Pedro (Maranhão). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Descanso São Vicente, no Maranhão.

Maria Magdalena Azevedo Palma, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

José Toledo Costa, 78. Natural de Piranguçu (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Luzia Christina de Carvalho, 74. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Costa da Silva, 72. Natural de Rio Grande do Piauí. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Edvaldo José de Santana, 61. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Baeta, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Vagner Scalzaretto, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

D I A D E M A

Virgínia Zenaide Negrini Kader, 79. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque Laranjeiras. Dia 14, em Diadema. Cemitério São Bento, em Araraquara (São Paulo).

Tereza de Lourdes Assis, 78. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 14 Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Adriana Aparecida de Almeida Fernandes, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Adolfo Soares, 86. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Rosângela Aparecida Firmino, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.