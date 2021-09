Região tem dia útil menos letal desde o início da pandemia

Anderson Fattori



18/09/2021 | 05:20



As cidades do Grande ABC registraram ontem o menor número de mortes por Covid em um dia útil desde 15 de abril de 2020. De acordo com boletins enviados pelas prefeituras foram reportados mais quatro óbitos, sendo dois em São Bernardo e dois em São Caetano. A menor marca, no início da pandemia, era de três perdas. No total, desde o início da pandemia, são 10.146 baixas.

De domingo até ontem foram confirmadas 46 mortes em decorrência da Covid, superior aos 28 óbitos registrados na semana passada. Os dados mais atuais, porém, contam com represamento de São Bernardo, que ficou quatro dias sem emitir boletins por problema no sistema e reportou nove perdas na terça-feira.

Em relação aos diagnósticos positivos de coronavírus, foram reportados ontem 305 casos, sendo 183 em Mauá, 76 em Santo André, 22 em São Bernardo, 12 em São Caetano, oito em Ribeirão Pires e quatro em Rio Grande da Serra. O boletim epidemiológico de Diadema apresentou inconsistência no número de casos, situação que não foi corrigida até o fechamento desta edição.

Ontem as cidades aplicaram 27.256 vacinas contra a Covid, sendo 3.838 referentes à primeira dose, 22.450 ao segundo imunizante e 968 fármacos suplementares. Com isso, 75,3% da população do Grande ABC já iniciou o esquema vacinal, 44,4% estão com a imunização completa e 0,5% receberam a terceira dose.



ESTADO

São Paulo passou a contabilizar mais 23,5 mil casos de Covid acumulados no decorrer da pandemia e que só passaram a ser “visíveis” no sistema federal atualmente, após mudanças definidas pelo DataSUS/Ministério da Saúde para extração dos informações do e-SUS, sistema federal para notificação de casos leves da doença.

Com este acréscimo, o balanço acumulado em todo o período passa a ser de 4.348.775 diagnósticos positivos. Desse total, 4.107.380 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 446.568 foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 147.944 óbitos.

Já no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram reportados mais 333 mortes e 11.202 casos de Covid. Com isso, o total de óbitos chegou a 589.573 e o de brasileiros infectados pelo coronavírus a 21.080.219 sendo que, destes, 20.180.106 estão recuperados da enfermidade.