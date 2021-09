Sammy Lee, ex de Pyong, posta foto em cama de hospital

16/09/2021 | 08:10



Sammy Lee, influenciadora digital e ex-esposa de Pyong Lee, está internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quarta-feira, dia 15. No Instagram, a mamãe de Jake publicou uma foto na cama do hospital e agradeceu a preocupação dos fãs.

Anjos, obrigada por todas as orações e mensagens carinhosas! Estou internada desde ontem, assim que eu melhorar venho aqui falar com vocês, escreveu ela, exibindo uma foto de seu braço com sonda.

Segundo a assessoria, Sammy estava com fortes dores no braço e, após exames, descobriu múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo. Ela ainda não tem previsão de alta.

Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammy procurou assistência médica de emergência no Hospital Albert Einstein na madrugada desta quarta (15/09). Depois de passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo, parecidas com o histórico de sua mãe, recém-falecida de câncer de mama em julho deste ano. O quadro não é cirúrgico, mas é necessário um período de internação e fisioterapia, sem previsão de alta, diz o comunicado.

Na mensagem, a equipe da influenciadora também informou que ela realiza um tratamento psiquiátrico:

Lidando com ansiedade, estresse e depressão, Sammy está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas, fazendo uso de remédios controlados.

Além da perda da mãe, vítima de um câncer, Sammy lidou com a separação de Pyong Lee em meio aos boatos de ter sido traída em rede nacional.