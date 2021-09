Após a morte do filho, Roberto Carlos agradece as manifestações de carinho dos fãs

12/09/2021 | 10:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, o filho de Roberto Carlos, Dudu Braga, acabou morrendo na última quarta-feira, dia 8, vítima de um câncer e o cantor já compartilhou diversas fotos e mensagens para o filho.

No último sábado, dia 11, Roberto Carlos foi até as suas redes sociais agradecer a todo o carinho e pela quantidade de mensagens que ele recebeu por conta da perda do filho.

Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém!

Desejamos muita força para o rei Roberto Carlos neste momento tão doloroso.